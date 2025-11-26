Ушаков отверг причастность Москвы к «аудио-диверсии» Bloomberg

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков категорически отверг причастность Москвы к обнародованию в средствах массовой информации закрытых дипломатических переговоров. Комментируя недавние публикации, которые якобы представляли собой «расшифровки» его бесед со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, Ушаков заявил, что Россия не занимается утечками конфиденциальной информации.

В ответ на прямой вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина о происхождении этих записей, Ушаков выразил свое незнание, предположив, что кто-то другой осуществляет «слив» или прослушивание, но подчеркнул, что это не является деятельностью российской стороны.

Более того, сам Ушаков высказал мнение, что целью подобных публикаций, отражающих содержание его разговоров с Уиткоффом, является намеренное препятствование нормализации российско-американских отношений. Отвечая на вопрос журналиста о мотивах таких публикаций, он выдвинул предположение, что эти действия, вероятно, направлены на саботаж. Ушаков отметил, что улучшение отношений в текущих условиях дается с большим трудом, и оно достигается именно посредством таких контактов, включая телефонные переговоры.

«Я с Уиткоффом часто разговариваю. Но содержание не комментирую», — добавил Ушаков.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на инсайдерские источники, обнародовало информацию о получении фрагмента перехваченной аудиозаписи закрытого диалога. В центре внимания оказались фигуры высокого ранга: спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, а также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф отменил свою запланированную поездку в Турцию, где предполагалась его встреча с Владимиром Зеленским. До этого политик провёл переговоры с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами, в ходе которых были согласованы параметры будущего диалога с украинским лидером.