Рябков: Россия не пойдёт на уступки по украинскому конфликту

Россия одобряет усилия администрации президента США Дональда Трампа, но не намерена идти на уступки в контексте спецоперации. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы приветствуем усилия администрации Трампа по поиску разумных решений, разумных развязок. Различные версии этого плана — это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи», — подчеркнул Рябков.

По его словам, российская позиция сформирована давно и связана с причинами затяжного кризиса. В неё входят и элементы так называемого анкориджского формата, которые ранее обозначались как возможные компромиссные решения.

А ранее Сергей Рябков призвал средства массовой информации действовать максимально ответственно в нынешней непростой политической обстановке. Он также отметил, что призывает все медиа проявлять высшую степень ответственности. Речь шла о вбросах в западной прессе, где обсуждается возможный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.