Политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что текущая волна «мирных инициатив» по Украине — не более чем геополитическая ловушка, за которой скрывается попытка заморозить конфликт в выгодном для Запада состоянии. По его мнению, за красивыми словами о компромиссах и перемириях на самом деле стоит старая тактика «Минска-2»: дать Украине передышку, чтобы перезагрузить военную машину и нанести новый удар по России.

«Украина оказалась трансформированной в целевую антироссийскую геостратегическую торпеду», — отметил Пинчук в беседе с «Царьградом», напомнив, что за восемь лет до СВО Москва неоднократно пыталась договориться, но получала лишь укрепление враждебного режима под прикрытием «европейских перспектив».

Эксперт подчеркнул: настоящий путь к победе — не в дипломатических уловках, а в наращивании научно-технического, промышленного и людского потенциала, чтобы нанести «неприемлемый ущерб не только украинской государственности, но и западному единству». Только тогда, считает Пинчук, «компромиссом» станут не уловки, а реальные уступки врага.