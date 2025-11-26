Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 11:46

«Мирные планы» по Украине могут быть ловушкой для России, предупредил политолог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / svet foto

Политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что текущая волна «мирных инициатив» по Украине — не более чем геополитическая ловушка, за которой скрывается попытка заморозить конфликт в выгодном для Запада состоянии. По его мнению, за красивыми словами о компромиссах и перемириях на самом деле стоит старая тактика «Минска-2»: дать Украине передышку, чтобы перезагрузить военную машину и нанести новый удар по России.

«Украина оказалась трансформированной в целевую антироссийскую геостратегическую торпеду», — отметил Пинчук в беседе с «Царьградом», напомнив, что за восемь лет до СВО Москва неоднократно пыталась договориться, но получала лишь укрепление враждебного режима под прикрытием «европейских перспектив».

Эксперт подчеркнул: настоящий путь к победе — не в дипломатических уловках, а в наращивании научно-технического, промышленного и людского потенциала, чтобы нанести «неприемлемый ущерб не только украинской государственности, но и западному единству». Только тогда, считает Пинчук, «компромиссом» станут не уловки, а реальные уступки врага.

Выяснилось, какой пункт убрали из мирного плана Трампа
Выяснилось, какой пункт убрали из мирного плана Трампа

Дональд Трамп ранее подтвердил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В переговорный процесс, по словам американского лидера, вовлечён и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также отметил, что надеется на скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • План Трампа
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar