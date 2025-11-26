Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал средства массовой информации действовать максимально ответственно в нынешней непростой политической обстановке. Данное заявление он сделал, комментируя провокационные материалы в западной прессе.

«Сейчас ровно тот период, тот момент, когда нельзя поддаваться на провокации», — подчеркнул Рябкoв.

Он также отметил, что призывает все медиа проявлять высшую степень ответственности. Речь шла о вбросах в западной прессе, где обсуждается возможный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Такие публикации, по словам Рябкова, содержат непроверенную информацию и направлены на манипуляцию общественным мнением в преддверии возможных изменений в международной политике.

Ранее Рябков сообщил, что вопрос о новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа находится в стадии обсуждения. Дипломат подчеркнул, что не стал бы исключать такую возможность, отметив, что проведение следующего контакта лидеров является актуальной повесткой дня. По его словам, продолжается поиск возможных путей для дальнейшего продвижения вперёд.