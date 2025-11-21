Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 ноября, 01:41

Рябков заявил, что Россия не прогнётся под новыми санкциями США

Обложка © АГН «Москва»

Соединённые Штаты напрасно считают, что новые антироссийские санкции вынудят Москву изменить свою позицию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время общения с изданием «Международная жизнь».

Дипломат выразил уверенность, что Россия продолжит действовать в соответствии с национальными интересами, несмотря на давления со стороны государств Запада.

«Мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами. Экономика выстояла — и она будет стоять дальше», подчеркнул Рябков.

Он добавил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для изменения фундаментального отношения РФ к ситуации на международной арене.

Песков высказался о влиянии закона о санкциях США на страны ШОС
Ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в США «ждёт зелёного света» законопроект о санкциях против России. Конгрессу США всего лишь нужна отмашка американского президента Дональда Трампа, чтобы «сокрушительный» документ был принят. По словам чиновника, политик полностью одобряет данную инициативу и легко подпишет закон об антироссийских санкциях. Уитакер добавил, что Европе следует также выступить более жёстко в отношении Москвы.

Виталий Приходько
