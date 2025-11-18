Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 ноября, 13:15

Песков высказался о влиянии закона о санкциях США на страны ШОС

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных деталей законопроекта США о новых санкциях за сотрудничество с РФ, который ранее поддержал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

«Подождите, пока идёт законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал (Дональд — Прим. Life.ru) Трамп», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном влиянии санкций на работу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он подчеркнул, что пока невозможно оценить последствия инициативы, поскольку её конкретное содержание и процедура принятия остаются неясными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заметил, что законопроект США о новых санкциях за сотрудничество с Россией не окажет никакого влияния на деятельность ШОС. Песков утвердительно ответил, что это никак не затронет её работу.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп выразил поддержку законодательной инициативе конгрессменов о введении санкций против стран, сотрудничающих с Россией, при этом глава государства также допустил возможность включения в соответствующий санкционный список и Ирана. Однако в Совете Федерации данное решение Трампа было расценено как лицемерие.

BannerImage
Анастасия Никонорова
