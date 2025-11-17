Россия и США
17 ноября, 13:22

Трампа предупредили, что санкции против партнёров России ударят по США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Угрозы президента Дональда Трампа о введении санкций в отношении всех стран, сотрудничающих с Россией, могут обернуться против самих США, уверен американист Константин Блохин. Он напомнил, что жёсткая риторика уже неоднократно звучала из Белого дома, но никогда не находила полноценной реализации.

Политолог подчеркнул, что попытки воплотить эти угрозы в жизнь нанесут удар по американской экономике и внешнеполитическим позициям. Он привёл в пример Индию, которая начала пересматривать свои международные отношения в ответ на угрозы США.

«Объявлять санкции не против России, а против всего остального мира — это на самом деле изолировать себя», — отметил эксперт в беседе с «Ридусом».

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил поддержку законодательной инициативе членов Конгресса США, предполагающей введение санкционных мер в отношении стран, осуществляющих сотрудничество с Россией. Кроме того, глава государства допустил возможность включения Ирана в соответствующий санкционный список.

    Комментарий
    0
    avatar