Ушаков: Санкции уйдут на второй план в случае встречи Трампа и Путина

Достижение договорённостей о проведении встречи на высшем уровне между Россией и США снизит значимость многих текущих политических и технических проблем. Такое мнение высказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павла Зарубина.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, не помешают ли наложенные на российских политиков санкции проведению встречи в Будапеште. По его словам, принципиальная договорённость между Вашингтоном и Москвой о месте и времени проведения саммита кардинально меняет расстановку приоритетов. Ушаков отметил, что после такого соглашения многие текущие сложности автоматически теряют свою остроту. Не исключено, что это коснётся и ограничений.

«Мне кажется, если будет достигнута принципиальная договорённость между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план», — сказал Ушаков.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что контакты по подготовке возможной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом продолжают осуществляться. Ушаков напомнил, что главы государств уже проводили переговоры 16 октября, где рассматривали перспективу личной встречи в Будапеште. Он подчеркнул, что работа по организации такого саммита не прекращалась, несмотря на перенос предварительных сроков.