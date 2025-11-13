Россия и США
13 ноября

Ушаков: Будапештский саммит ещё возможен

Помощник президента России Юрий Ушаков призвал не ставить крест на возможности переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Трампа в Будапеште. По его словам, высший саммит ещё возможен.

«Будапештский саммит ещё возможен, почему нет?»сказал Ушаков в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым, но примерные сроки встречи не обозначил.

Напомним, изначально новая встреча Путина и Трампа была согласована по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран 16 октября, о чём позднее официально сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона объявила о переносе саммита, сославшись на неподходящие условия для достижения желаемых результатов. Британские СМИ писали, что саммит с участием Путина и Трампа отменили именно после разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Западные СМИ считают, что в ходе диалога глава Госдепа понял, что вынудить российскую сторону принять чужие условия не получится.

