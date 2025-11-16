Ушаков оценил перспективы встречи Путина и Трампа

Контакты по подготовке возможной встречи главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа продолжаются. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, лидеры двух стран уже общались 16 октября и тогда обсуждали возможность личной встречи в Будапеште. Он отметил, что переговоры по организации такого контакта не остановлены, хотя дата обсуждений пока откладывалась.

Ушаков прокомментировал развитие российско-американских отношений. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Контакты на этот счёт идут. Мы активно ведём разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже», — сказал Ушаков.

Он пояснил, что американская сторона официально не отказывалась от достигнутых договорённостей, несмотря на появляющиеся комментарии из-за хода переговоров с европейскими и украинскими партнёрами. Ушаков подчеркнул, что принципиальным вопросом остаётся именно тот базовый пакет договорённостей, который был сформирован в ходе встречи на Аляске.

Говоря о реакции Киева, он отметил, что украинскому руководству известны эти позиции, но они вызывают недовольство, так же как и у части европейских стран. По словам дипломата, против выступают те участники процесса, которые не заинтересованы в мирном урегулировании.

Отвечая на вопрос о возможных организационных препятствиях — включая европейские санкции в отношении российских чиновников — Ушаков подчеркнул, что при политической воле Вашингтона и Москвы такие сложности отходят на второй план.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Канаде заявил, что Соединённые Штаты испытывают недостаток целей для ввода новых санкций против России. Он отметил, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон уже ввёл санкции против российских нефтяных компаний, таких как «Лукойл» и «Роснефть», и что потребуется время, чтобы увидеть реальные последствия этих ограничений.