13 ноября, 01:12

Рубио сообщил о нехватке целей для новых санкций США против России

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

США испытывают недостаток целей для введения новых санкций против России. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Канаде.

«Я не знаю, что ещё нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить санкции», — сказал Рубио по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7.

Американский чиновник добавил, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон уже ввёл санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Рубио сказал, что данные ограничения настаивал ввести каждый, но они ещё должны вступить в силу. Он подчеркнул, что потребуется время, чтобы увидеть последствия.

Life.ru сообщал, что после введения западных санкций «Лукойлу» пришлось объявить форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна-2. На прошлой неделе организация официально уведомила Министерство нефти Ирака о наличии обстоятельств, мешающих продолжать работу на этом участке.

