Британия расследует нарушение санкций из-за закупки российской авиатехники

В Великобритании начали расследование, чтобы установить, были ли нарушены санкции в связи с приобретением российской авиатехники на сумму почти £36,3 млн за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщило издание The Observer.

«Мы призываем компании, которые считают, что они нарушили торговые санкции, уведомить об этом правительство», — заявил представитель британского правительства.

С января по июнь 2025 года импорт из России вырос на 21,2% и составил £80 млн ($105 млн). Почти половина этой суммы — £36,3 млн ($47,7 млн) — пришлась на российскую авиатехнику. Британские чиновники пока не подтвердили, были ли эти закупки разрешены действующими санкциями, которые запрещают приобретение авиатехники и технологий, способных приносить России значительные доходы. Представитель правительства предупредил, что несоблюдение санкционных ограничений может повлечь серьёзные штрафы или уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что британское правительство расширило санкции против России, включив в список нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл», ряд банков, 51 судно, а также других лиц и организаций, связанных с РФ. Ограничения в отношении «Роснефти» и «Лукойла» связаны с их деятельностью в стратегически важном для России энергетическом секторе.