«Лукойл» объявил форс-мажор на иракском месторождении из-за санкций

После того, как западные санкции осложнили работу «Лукойла», компании пришлось объявить форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна-2. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

«Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, Лукойл полностью выйдет из проекта», — говорится в материале.

Ирак прекратил все платежи «Лукойлу» наличными и нефтью. На прошлой неделе компания официально уведомила Министерство нефти Ирака о наличии обстоятельств, мешающих продолжать работу на месторождении. В случае сохранения этих условий компания может полностью прекратить участие в проекте.

Ранее парламент Болгарии окончательно утвердил поправки к закону, которые вводят режим внешнего управления над нефтеперерабатывающими активами компании «Лукойл» в республике. На заводе «Лукойл нефтохим Бургас» будет назначен особый торговый управляющий. С момента его вступления в должность текущее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать управленческие решения, распоряжаться акциями и денежными средствами.