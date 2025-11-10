Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:33

«Лукойл» объявил форс-мажор на иракском месторождении из-за санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

После того, как западные санкции осложнили работу «Лукойла», компании пришлось объявить форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна-2. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

«Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, Лукойл полностью выйдет из проекта», — говорится в материале.

Ирак прекратил все платежи «Лукойлу» наличными и нефтью. На прошлой неделе компания официально уведомила Министерство нефти Ирака о наличии обстоятельств, мешающих продолжать работу на месторождении. В случае сохранения этих условий компания может полностью прекратить участие в проекте.

Администрация Трампа разрешила разработку нефтегазовых месторождений на Аляске
Администрация Трампа разрешила разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

Ранее парламент Болгарии окончательно утвердил поправки к закону, которые вводят режим внешнего управления над нефтеперерабатывающими активами компании «Лукойл» в республике. На заводе «Лукойл нефтохим Бургас» будет назначен особый торговый управляющий. С момента его вступления в должность текущее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать управленческие решения, распоряжаться акциями и денежными средствами.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • лукойл
  • Ирак
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar