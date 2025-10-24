Администрация Трампа разрешила разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

Администрация американского лидера Дональда Трампа сняла запрет на разработку нефтегазовых месторождений, расположенных на побережье Аляски. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Министерства внутренних дел США.

В ведомстве отметили, что на побережье Аляски находятся самые перспективные неразработанные месторождения энергоносителей в США, которые позволят укрепить энергетический суверенитет Штатов.

«Министерство издало серию решений, направленных на повторное открытие 1,56 млн акров (свыше 6,3 тыс. квадратных километров. — Прим. Life.ru) прибрежной равнины для разработки нефтяных и газовых месторождений, отменяя таким образом принятый в 2024 году прежней администрацией план по ограничению разработки до минимальных значений», — сказано в заявлении Министерства внутренних дел.

В августе американские СМИ предупредили, что Аляска может столкнуться с серьёзным газовым кризисом и ростом цен на энергоносители до 10-40 процентов с 2028 года из-за истощения местных газовых месторождений. Утверждается, что запасы газа на Аляске, которые ранее позволяли штату экспортировать топливо, значительно истощились, что привело к закрытию многих буровых компаний. По прогнозу журналистов, в ближайшие годы может не хватить топлива для обеспечения энергетических потребностей Анкориджа — крупнейшего города штата.