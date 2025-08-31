Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
31 августа, 13:05

Аляске предрекли газовый кризис из-за истощения месторождений

NYT: Цены на электроэнергию на Аляске могут вырасти на 40% с 2028 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark-Wu

Американский штат Аляска столкнётся с серьёзным газовым кризисом и ростом цен на энергоносители на 10-40% с 2028 года из-за истощения местных газовых месторождений. Об этом сообщает The New York Times.

«Перспектива нехватки энергоносителей была бы пугающей в любом месте, но это особенно горькая пилюля для Аляски, которая построила свою экономику на нефти и газе», — предупреждают аналитик.

По данным газеты, запасы газа на Аляске, которые ранее позволяли штату экспортировать топливо, значительно истощились, что привело к закрытию многих буровых компаний. Авторы предупреждают, что в ближайшие годы может не хватить топлива для обеспечения энергетических потребностей Анкориджа — крупнейшего города штата. При этом США продолжают активный экспорт сжиженного природного газа за границу, что усугубляет ситуацию с энергобезопасностью Аляски.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае из-за сбоев в поставках топлива возник дефицит. Проблема решится в течение 3–4 месяцев, а риск масштабного кризиса минимален.

Анастасия Никонорова
