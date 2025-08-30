Путин: Россия и Китай успешно сотрудничают по СПГ-проектам в Заполярье

Россия и Китай эффективно сотрудничают в реализации СПГ-проектов в Арктической зоне. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа». Интервью было опубликовано на сайте Кремля в преддверии визита российского лидера в КНР.

«В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию ещё одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут. Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье», — рассказал глава государства.

По словам президента, успешное сотрудничество в сфере СПГ является важным элементом энергетического партнёрства между двумя странами. Реализация совместных проектов способствует укреплению энергетической безопасности и диверсификации поставок энергоресурсов.