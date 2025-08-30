Мессенджер MAX
29 августа, 23:14

Путин назвал Россию одним из главных рынков для экспорта китайских автомобилей

Обложка © Freepik / tawatchai07

Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время общения с журналистами агентства «Синьхуа» в преддверии официального визита в КНР.

«Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР», — подчеркнул президент РФ.

Говоря о геополитической ситуации на международной арене, Путин заявил о совпадении интересов Российской Федерации и Китайской Народной Республики в вопросах мировой стабильности. По его словам, регулярный обмен мнениями по мировым событиям подтверждает наличие общей базы интересов. РФ и КНР в настоящее время являются значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.

Виталий Приходько
