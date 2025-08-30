Путин назвал Россию одним из главных рынков для экспорта китайских автомобилей

Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время общения с журналистами агентства «Синьхуа» в преддверии официального визита в КНР.

«Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР», — подчеркнул президент РФ.