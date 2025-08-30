Мессенджер MAX
29 августа, 22:34

Путин: РФ и КНР одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о совпадении интересов Москвы и Пекина в вопросах мировой стабильности. Об этом российский лидер сообщил в интервью агентству «Синьхуа». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства», — отметил Путин.

По словам главы государства, регулярный обмен мнениями по мировым событиям подтверждает наличие общей базы интересов.

Ранее Путин дал интервью агентству «Синьхуа». Российский лидер, по традиции, перед важными зарубежными поездками даёт развёрнутые интервью местной прессе, охватывающие различные аспекты двусторонних отношений.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
