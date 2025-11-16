Посольство России увидело «окно возможностей» в отношениях с США при Трампе

Посольство России в Вашингтоне в связи с 92-й годовщиной установления дипломатических связей с США заявило о появлении «окна возможностей» для нормализации двусторонних отношений. По мнению дипломатов, это стало возможным благодаря изменениям в мировом порядке и позиции администрации Дональда Трампа.

В посольстве отметили, что в современном мире, где отсутствует стремление к единоличному лидерству, а также в связи с неприятием администрацией республиканца либерал-глобалистской модели, появляется шанс наладить отношения между Россией и Соединёнными Штатами.

«В современном многополярном мире, где нет места претензиям на единоличное лидерство <...> в отношениях России и США как великих держав приоткрылось «окно возможностей» для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования», — заявили в посольстве.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Канаде заявил, что Соединённые Штаты испытывают недостаток целей для ввода новых санкций против России. Он отметил, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон уже ввёл санкции против российских нефтяных компаний, таких как «Лукойл» и «Роснефть», и что потребуется время, чтобы увидеть реальные последствия этих ограничений.