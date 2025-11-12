Киев заказал убийство митрополита Тихона для срыва переговоров России и США

Целью предотвращённого покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) было сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Как выяснила ФСБ России, за организацией покушения стоял киевский режим, рассчитывавший, что успешное нападение заставит Москву отказаться от мирных инициатив.

«По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

Предполагаемые исполнители — помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович — действовали по указанию украинских спецслужб. ФСБ провела обыски в Москве, Псковской области и Крыму, где изъяла доказательства их причастности, а также агитационные материалы запрещённой в России террористической организации.

Напомним, в феврале этого года ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. По заданию киевских спецслужб, украинец и россиянин планировали убийство священника. Оба подозреваемых задержаны, у них изъято самодельное взрывное устройство и фальшивые паспорта. Один из задержанных — помощник митрополита Денис Попович*, второй — клирик Никита Иванкович*. Они должны были заложить бомбу в жилом помещении священника в Сретенском монастыре в Москве.

