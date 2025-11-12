Россия и США
12 ноября, 05:52

ФСБ нашла новых подозреваемых в покушении на убийство митрополита Тихона

Митрополит Тихон. Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Общественной палаты РФ

В уголовном деле о подготовке теракта против Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) появились новые фигуранты. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц», — уточнили в ведомстве и добавили, что расследование продолжается, личности и роли новых подозреваемых не раскрываются в интересах следствия.

Напомним, в феврале этого года ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. По заданию киевских спецслужб, украинец и россиянин планировали убийство священника. Оба подозреваемых задержаны, у них изъято самодельное взрывное устройство и фальшивые паспорта. Один из задержанных — помощник митрополита Денис Попович*, второй — клирик Никита Иванкович*. Они должны были заложить бомбу в жилом помещении священника в Сретенском монастыре в Москве.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

