Фигуранты дела о покушении на убийство Собчак отказались признавать вину

Фигуранты дела о подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак категорически отвергают все выдвинутые против них обвинения в организации этого преступления. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В том, в чём их обвиняют, то есть в подготовке покушения на Собчак, они вину не признают. Некоторые считают себя виновными в хулиганстве», — заявили в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время следствие по делу завершено, и обвиняемые знакомятся с его материалами перед передачей дела в прокуратуру для утверждения.

Фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая участие в деятельности террористической организации, разбой, хулиганство, а также возбуждение ненависти и вражды. Среди обвиняемых трое несовершеннолетних, один из которых на момент задержания обучался в 8 классе. Им вменяется подготовка покушения на Собчак по заданию СБУ, в связи с чем подросткам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Помимо подготовки покушения, фигуранты обвиняются в совершении нападений на людей азиатской внешности. В ходе следственных действий у задержанных были изъяты вещественные доказательства, включая автомат Калашникова с 90 патронами, холодное оружие, средства для нападения, а также нацистская символика, соответствующая литература и электронные устройства с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

Летом 2023 года ФСБ, МВД и Следственный комитет объявили о пресечении попытки украинских спецслужб организовать убийство Ксении Собчак. В ходе операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, которые проводили наблюдение за местом работы Собчак. У них изъяли оружие, спецсредства и другие предметы. Задержанные признались, что действовали по заданию СБУ и рассчитывали получить по 1,5 миллиона рублей за убийство. Всего арестовано семь человек.