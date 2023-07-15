Собчак задумалась об усилении охраны после предотвращения её убийства

Журналистка и блогер Ксения Собчак планирует усилить меры безопасности после попытки покушения на неё, предотвращённого сотрудниками ФСБ. Об этом она сообщила в эфире канала "Россия-1".

"Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду её усиливать, ставить дополнительные камеры", — сказала она, отметив, что отнеслась к информации серьёзно.