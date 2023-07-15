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15 июля, 19:08

Собчак задумалась об усилении охраны после предотвращения её убийства

Собчак серьёзно отнеслась к попытке покушения и задумалась о мерах безопасности

<p>Ксения Собчак. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Ксения Собчак. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Журналистка и блогер Ксения Собчак планирует усилить меры безопасности после попытки покушения на неё, предотвращённого сотрудниками ФСБ. Об этом она сообщила в эфире канала "Россия-1".

"Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду её усиливать, ставить дополнительные камеры", — сказала она, отметив, что отнеслась к информации серьёзно.

"Террористическая сущность Киева": В МИД прокомментировали подготовку покушения на Собчак

"Террористическая сущность Киева": В МИД прокомментировали подготовку покушения на Собчак

Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили убийство журналистки Ксении Собчак, которое планировали организовать члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины. Злоумышленников задержали, когда те проводили разведку по адресам работы и проживания цели. Позже Басманный суд Москвы арестовал на два месяца семерых подозреваемых по делу. Среди фигурантов есть несовершеннолетние.

Лариса Сафронова
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