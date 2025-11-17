Россия и США
17 ноября, 00:31

Трамп выступил в поддержку законопроекта о санкциях против стран — партнёров РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский лидер Дональд Трамп выразил поддержку законодательной инициативе членов Конгресса США, предполагающей введение санкционных мер в отношении стран, осуществляющих сотрудничество с Российской Федерацией. Кроме того, республиканец допустил возможность включения Ирана в соответствующий санкционный список. Заявление президента прозвучало во время беседы с журналистами перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

«Я слышал об этом, и меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жёсткие санкции в отношении любой страны, которая ведёт бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран», — сказал хозяин Белого дома.

Ушаков оценил перспективы встречи Путина и Трампа

Достижение договорённостей о проведении встречи на высшем уровне между Россией и США снизит значимость многих текущих политических и технических проблем. Таким образом в Кремле ответили на вопрос, не помешают ли наложенные на российских политиков санкции проведению встречи в Будапеште. Принципиальная договорённость между Вашингтоном и Москвой о месте и времени проведения саммита кардинально меняет расстановку приоритетов. После такого соглашения многие текущие сложности автоматически теряют свою остроту. Не исключено, что это коснётся и ограничений.

Алена Пенчугина
