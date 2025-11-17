Президент США Дональд Трамп, поддерживая санкции против стран-партнёров России, демонстрирует откровенное лицемерие, поскольку американские компании продолжают активно работать на российском рынке, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Вашингтон игнорирует собственное экономическое сотрудничество с Москвой.

«Трамп, видимо, нарочно избегает той темы, что США и Россия продолжают партнёрство в некоторых сферах, и на территории нашей страны до сих пор работает множество американских компаний», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что новые санкционные угрозы не вызывают серьёзной озабоченности, поскольку государства и компании уже разработали эффективные механизмы обхода ограничений. Подобные шаги лишь приводят к росту цен на мировом рынке, не достигая заявленных политических целей.

«И вообще, мне кажется, для Трампа ситуация подвешенная, он даже не понимает, куда двигаться дальше. Хотя мы продолжаем надеяться, что здравый смысл у американской стороны возобладает, и глава Белого дома сделает шаги навстречу России», — заключил собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил поддержку законодательной инициативе членов Конгресса США, предполагающей введение санкционных мер в отношении стран, осуществляющих сотрудничество с Россией. Кроме того, глава государства допустил возможность включения Ирана в соответствующий санкционный список.