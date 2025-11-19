В США «ждёт зелёного света» законопроект о санкциях против России. Конгрессу США всего лишь нужна отмашка американского президента Дональда Трампа, чтобы «сокрушительный» документ был принят. Об этом в интервью Bloomberg заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам чиновника, политик полностью одобряет данную инициативу и легко подпишет закон об антироссийских санкциях. Уитакер добавил, что Европе следует также выступить более жёстко в отношении Москвы. Он отметил, что замороженные российские активы следует пустить в дело и передать Украине, что станет «значительным шагом» на фоне сокращающихся денежных резервов стран Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных деталей законопроекта США о новых санкциях в отношении третьих стран за сотрудничество с РФ (его ранее поддержал президент США Дональд Трамп). Он подчеркнул, что пока невозможно оценить последствия инициативы, поскольку её конкретное содержание и процедура принятия остаются неясными. До этого Трамп ясно дал понять, что готов ужесточить санкции против РФ.