19 ноября, 16:03

Уитакер: «Сокрушительный» законопроект о санкциях против РФ ждёт своего часа

Уитакер. Обложка © ТАСС / ЕРА

В США «ждёт зелёного света» законопроект о санкциях против России. Конгрессу США всего лишь нужна отмашка американского президента Дональда Трампа, чтобы «сокрушительный» документ был принят. Об этом в интервью Bloomberg заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам чиновника, политик полностью одобряет данную инициативу и легко подпишет закон об антироссийских санкциях. Уитакер добавил, что Европе следует также выступить более жёстко в отношении Москвы. Он отметил, что замороженные российские активы следует пустить в дело и передать Украине, что станет «значительным шагом» на фоне сокращающихся денежных резервов стран Запада.

Сенатор Грэм* заявил о движении сокрушительных санкций против России
Сенатор Грэм* заявил о движении сокрушительных санкций против России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных деталей законопроекта США о новых санкциях в отношении третьих стран за сотрудничество с РФ (его ранее поддержал президент США Дональд Трамп). Он подчеркнул, что пока невозможно оценить последствия инициативы, поскольку её конкретное содержание и процедура принятия остаются неясными. До этого Трамп ясно дал понять, что готов ужесточить санкции против РФ.

