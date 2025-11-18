Россия и США
17 ноября, 21:11

Сенатор Грэм* заявил о движении сокрушительных санкций против России

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил о продвижении законопроекта о введении «сокрушительных» антироссийских санкций в Конгрессе США. Он пытается протолкнуть нововведение с апреля 2025 года.

Сенатор уточнил, что предлагаемый законопроект может наделить Вашингтон правом вводить вторичные санкции и пошлины против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. По словам политика, данная инициатива предоставит президенту Дональду Трампу дополнительные полномочия для завершения конфликта на Украине «достойно, справедливо и раз навсегда».

Песков: РФ негативно отнеслась бы к возможным санкциям США против её партнёров
Песков: РФ негативно отнеслась бы к возможным санкциям США против её партнёров

Ранее эксперты предупреждали, что подобные меры способны негативно отразиться на экономических интересах самих Соединённых Штатов. В качестве примера они приводят Индию, которая начала пересматривать свои международные отношения в ответ на угрозы США.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

