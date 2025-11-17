Песков: РФ негативно отнеслась бы к возможным санкциям США против её партнёров
Обложка © Life.ru
Россия очень негативно отреагирует на возможное принятие Вашингтоном законопроекта, который ввёл бы санкции для государств, находящихся в партнёрстве с Россией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Его [президента США Дональда Трампа] спросили, поддерживает ли он такой законопроект, который идёт. Он сказал, что да. Будем смотреть, как идёт этот законопроект, и будем смотреть, о каких деталях там пойдёт речь. Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно», — отметил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп выразил поддержку законодательной инициативе членов Конгресса США, предполагающей введение санкционных мер в отношении стран, осуществляющих сотрудничество с Россией. В Совфете РФ сочли, что Трамп демонстрирует откровенное лицемерие, поскольку американские компании продолжают активно работать на российском рынке.
