Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 10:50

Песков: Для встречи Путина и Трампа нужна «ювелирная» подготовка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Любая встреча президентов России и США должна быть не формальностью, а приносить конкретный результат. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя на брифинге в понедельник обсуждение на Западе «упущенной возможности» провести саммит двух лидеров.

По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон многократно подчеркивали: итог переговоров зависит от того, насколько глубоко и тщательно подготовлена повестка.

«Саммит обязан быть результативным, а результативность возможна только при скрупулёзной, детальной проработке», — отметил Песков.

Он напомнил, что подобную позицию ранее озвучивали обе стороны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Канаде, признал, что у Вашингтона почти не осталось новых объектов для расширения антироссийских ограничений. По его словам, при президенте Дональде Трампе США уже ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний, включая «Лукойл» и «Роснефть», и теперь необходимо время, чтобы проявился эффект этих мер.

