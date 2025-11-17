Песков: Для встречи Путина и Трампа нужна «ювелирная» подготовка
Любая встреча президентов России и США должна быть не формальностью, а приносить конкретный результат. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя на брифинге в понедельник обсуждение на Западе «упущенной возможности» провести саммит двух лидеров.
По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон многократно подчеркивали: итог переговоров зависит от того, насколько глубоко и тщательно подготовлена повестка.
«Саммит обязан быть результативным, а результативность возможна только при скрупулёзной, детальной проработке», — отметил Песков.
Он напомнил, что подобную позицию ранее озвучивали обе стороны.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Канаде, признал, что у Вашингтона почти не осталось новых объектов для расширения антироссийских ограничений. По его словам, при президенте Дональде Трампе США уже ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний, включая «Лукойл» и «Роснефть», и теперь необходимо время, чтобы проявился эффект этих мер.
