Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 10:04

«Это лучший путь!» Трампа призывают пожать протянутую Путиным руку

TAC призывает Трампа принять предложение Путина о продлении ДСНВ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara

Президенту США Дональду Трампу следует поддержать предложение российского лидера Владимира Путина о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ / СНВ-III). Отказ Вашингтона станет демонстративным жестом и покажет, что отношения двух стран опустились до минимальной точки, пишет американское издание The American Conservative.

По мнению авторов, отсутствие действующего соглашения может привести к новой гонке вооружений, которая потребует от государств колоссальных расходов и повысит глобальные риски.

«Без СНВ-III или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида», — предупреждают Трампа аналитики.

По их мнению, намеренное прекращение действия нового договора СНВ-III ознаменовало бы тревожный спад в отношениях между США и Россией и не предвещало бы ничего хорошего для взаимодействия по ядерному разоружению. Там считает, что предложенный Москвой путь лучший. Издание напоминает, что Путин выступил с инициативой продлить ДСНВ ещё в сентябре, отметив, что это поможет восстановить диалог. Позже Трамп назвал идею «хорошей», но конкретных шагов от США не последовало.

Путин: Времени для продления ДСНВ хватит при доброй воле США
Путин: Времени для продления ДСНВ хватит при доброй воле США

Life.ru ранее писал, что российская сторона пока не получила ответа от США по инициативе президента Владимира Путина о продлении на год положений ДСНВ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент обратной связи по этому предложению не поступало. На уточняющий вопрос о наличии реакции Песков подтвердил, что её нет.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar