Президенту США Дональду Трампу следует поддержать предложение российского лидера Владимира Путина о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ / СНВ-III). Отказ Вашингтона станет демонстративным жестом и покажет, что отношения двух стран опустились до минимальной точки, пишет американское издание The American Conservative.

По мнению авторов, отсутствие действующего соглашения может привести к новой гонке вооружений, которая потребует от государств колоссальных расходов и повысит глобальные риски.

«Без СНВ-III или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида», — предупреждают Трампа аналитики.

По их мнению, намеренное прекращение действия нового договора СНВ-III ознаменовало бы тревожный спад в отношениях между США и Россией и не предвещало бы ничего хорошего для взаимодействия по ядерному разоружению. Там считает, что предложенный Москвой путь лучший. Издание напоминает, что Путин выступил с инициативой продлить ДСНВ ещё в сентябре, отметив, что это поможет восстановить диалог. Позже Трамп назвал идею «хорошей», но конкретных шагов от США не последовало.

Life.ru ранее писал, что российская сторона пока не получила ответа от США по инициативе президента Владимира Путина о продлении на год положений ДСНВ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент обратной связи по этому предложению не поступало. На уточняющий вопрос о наличии реакции Песков подтвердил, что её нет.