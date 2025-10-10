Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 13:05

Путин: Времени для продления ДСНВ хватит при доброй воле США

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что времени для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до февраля достаточно, если США проявят добрую волю. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита стран СНГ.

«Хватит ли этих нескольких месяцев для того, чтобы принять решение о продлении [ДСНВ]? Думаю, что этого будет достаточно, если есть добрая воля [США] к продлению этих соглашений», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что для продления ДСНВ до февраля времени достаточно, но ключевым условием является готовность США идти на переговоры и принять решение. Он выразил надежду, что Вашингтон проявит конструктивный подход.

Ранее сообщалось, что российская сторона пока не получила ответа от США по инициативе президента Владимира Путина о продлении на год положений ДСНВ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент обратной связи по этому предложению не поступало. На уточняющий вопрос о наличии реакции Песков подтвердил, что её нет.

Милена Скрипальщикова
