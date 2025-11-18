Reuters: Трамп готов подписать закон об ужесточении санкций против России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкционных мер в отношении России при условии сохранения за собой права принимать окончательные решения о применении ограничительных мер. Об этом сообщает Reuters.
Американскому лидеру принципиально важно наличие в санкционном пакете положения, гарантирующего прерогативу президента в вопросах введения рестрикций. Источник отметил, что Трамп уже дал соответствующие сигналы, подтвердив возможность принятия документа при выполнении данного условия.
Ранее американский президент выразил поддержку законодательной инициативе, предполагающей введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Кроме того, республиканец допустил возможность включения Ирана в соответствующий санкционный список.
