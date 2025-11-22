Рябков: Вопрос новой встречи Путина и Трампа стоит на повестке дня

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что вопрос о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу «Международная жизнь», отвечая на вопрос о возможности скорого российско-американского саммита.

«Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперёд продолжаются», — подчеркнул дипломат.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла на пост спецпредставителя Трампа по мирному урегулированию на Украине. Источник, предоставивший данные, указывает на его личную связь с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, с которым они вместе учились.

А до этого Сергей Рябков подтверждал, что диалог с США должен развиваться исключительно в рамках, заданных российско-американским саммитом в Анкоридже.