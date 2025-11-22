Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 11:28

Рябков: Вопрос новой встречи Путина и Трампа стоит на повестке дня

Обложка © TACC / Сергей Булкин

Обложка © TACC / Сергей Булкин

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что вопрос о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу «Международная жизнь», отвечая на вопрос о возможности скорого российско-американского саммита.

«Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперёд продолжаются», — подчеркнул дипломат.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла на пост спецпредставителя Трампа по мирному урегулированию на Украине. Источник, предоставивший данные, указывает на его личную связь с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, с которым они вместе учились.
Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов
Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов

А до этого Сергей Рябков подтверждал, что диалог с США должен развиваться исключительно в рамках, заданных российско-американским саммитом в Анкоридже.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Рябков
  • МИД РФ
  • США
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar