Позиция Владимира Зеленского, который затягивает время в поисках мирного урегулирования, начинает серьёзно раздражать Соединённые Штаты как главного союзника Киева. С таким заявлением выступил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Свою точку зрения политик изложил в публикации для своего Telegram-канала.

Основная проблема, по его мнению, заключается в полной зависимости Украины от американской поддержки. Гончаренко* выразил убеждение, что действия главаря киевского режима лишь усиливают раздражение ключевого партнёра. Он предположил, что нежелание Зеленского ознакомиться с конкретным планом урегулирования является частью тактики затягивания времени, однако задался вопросом о её конечных целях.

«Только вопрос: чтобы что? Вдруг что завтра мы в Крыму будем? Или под Москвой?» — заключил он.

Ранее стало известно, что Киеву выгодно намеренно затягивать переговоры с США, поскольку, по мнению депутата Романа Костенко, Вашингтон стремится воспользоваться ситуацией с коррупционным скандалом, чтобы навязать невыгодные условия. Народный депутат полагает, что, наблюдая внутренние сложности, американская сторона хочет ускорить завершение конфликта. Он настаивает, что подобный подход способен привести к решениям, противоречащим интересам Украины. Поэтому, как считает Костенко, крайне важно выиграть время для укрепления переговорных позиций, чтобы избежать неприемлемого исхода.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.