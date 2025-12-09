Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы в течение 60-90 дней, если Соединённые Штаты и страны Европы обеспечат безопасность этого мероприятия.

Бывший комик подчеркнул, что ждёт предложений от депутатов о внесении изменений в законодательство Украины, которые позволят провести выборы в период военного положения.

«Так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнёры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю», — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Украине пора провести президентские выборы, иначе «в какой-то момент это уже не демократия». При этом каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования он не привёл. Президентские выборы на Украине должны были пройти ещё весной 2024 года, однако Киев официально отказался от их проведения. Украинские власти сослались на действие военного положения, которое законодательно запрещает любые общенациональные выборы. Режим военного положения в стране продлевается каждые 90 дней с февраля 2022 года, что делает проведение голосования якобы юридически невозможным.