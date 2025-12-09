Путин в Индии
Регион
9 декабря, 13:31

В Госдуме назвали реального адресата слов Трампа о выборах на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Заявление президента США Дональда Трампа о выборах на Украине было сделано, чтобы вызвать замешательство в Евросоюзе. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат в разговоре с NEWS.ru пояснил, что Трамп ставит европейских лидеров перед сложным выбором: с одной стороны, они вынуждены поддерживать Владимира Зеленского, а с другой — должны соблюдать демократические нормы, требующие проведения выборов, поскольку президентский срок Зеленского истёк.

Новиков подчеркнул, что Украина нуждается в демократизации политической системы, и без этого процесса невозможна денацификация. Вопрос демилитаризации, по его словам, уже стал ключевым с самого начала спецоперации.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы, чтобы вернуть стране демократическую процедуру. При этом он не привёл никаких конкретных деталей или предложений о механизме проведения такого голосования.

Очередные выборы президента Украины должны были состояться в мае 2024 года, но Зеленский отказался их проводить, заявив, что процедура невозможна во время военного положения. Оно, к слову, продлевается киевским режимом каждые 90 дней с февраля 2022 года, фактически замораживая механизм выбора нового президента.

Юрий Лысенко
