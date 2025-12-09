Скандальный репост Дональда Трампа статьи New York Post о роли ЕС на Украине является отражением его характерного стиля «купца, ставшего главным политиком». Об этом в комментарии для Life.ru заявил член российского Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Тот репост Трампа, который выглядит провокацией, для меня, по-моему, вообще свидетельство определённой манеры поведения господина Трампа. Вот он такой: он купец, который стал политиком, причём стал главным политиком в одной из крупнейших держав мира. Андрей Климов Член российского Совета по внешней и оборонной политике

Экс-сенатор объяснил, что именно из-за сложившейся ситуации эти манеры стали видны огромному количеству землян, и, конечно, все по-разному на это реагируют.

Отвечая на суть репоста, специалист указал на ответственность Евросоюза за эскалацию конфликта. По мнению Климова, ЕС не был приглашён в «украинскую историю», но стал соучастником США в его разжигании и продолжает «поддерживать этот пожар», не проявляя стремления к мирному урегулированию.

«Так что, как говорил наш президент, это они сами виноваты. Это же они не собираются заниматься миротворчеством и являются, так сказать, стороной конфликта», — сказал Климов.

В этой связи он согласился с содержанием скандального поста Трампа, включая его резкие оценки.

«Поэтому по сути здесь всё верно описано, и про бессильных — импотентов, и про весь репост в целом, а по форме и манерам, да, вот такой там человек — Трамп», — резюмировал Климов.

В той самой публикации New York Post, которую репостнул Дональд Трамп, автор обвиняет европейские правительства в желании затянуть конфликт на Украине, сравнивая их с незрелыми детьми. Доминик Грин характеризует европейцев как противоречивых союзников, которые, будучи пацифистами, стремятся продолжать войну, но при этом мало что делают для реальной поддержки. Он отмечает, что основная тяжесть помощи легла на США, в то время как возможности России превосходят украинские, что ставит Киев в зависимость от внешней поддержки.