Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 18:35

Трамп хочет заключить мирные соглашения и получить признание, считают в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Президент США Дональд Трамп нацелен на достижение масштабных мирных соглашений и получение международного признания. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Белого дома.

«Трамп хочет мирных соглашений, и он хочет признания», — отметил он.

При этом собеседник добавил, что детали и глубокая проработка договорённостей волнуют президента меньше, чем сам факт достижения громких дипломатических успехов. Решения по ключевым вопросам принимаются быстро, в узком кругу доверенных лиц, что характерно для стиля управления Трампа.

Сын Трампа допустил выдвижение отца на третий срок
Сын Трампа допустил выдвижение отца на третий срок

Ранее в Европе детально оценили риски самоустранения США от урегулирования конфликта на Украине. Агентство Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники, описывает два основных варианта развития событий — критический и неблагоприятный. Наихудший сценарий включает полный отказ Вашингтона от поддержки: ослабление санкционного давления на Россию, запрет Киеву применять американское вооружение и прекращение обмена разведывательной информацией.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar