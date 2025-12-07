Трамп хочет заключить мирные соглашения и получить признание, считают в США

Президент США Дональд Трамп нацелен на достижение масштабных мирных соглашений и получение международного признания. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Белого дома.

«Трамп хочет мирных соглашений, и он хочет признания», — отметил он.

При этом собеседник добавил, что детали и глубокая проработка договорённостей волнуют президента меньше, чем сам факт достижения громких дипломатических успехов. Решения по ключевым вопросам принимаются быстро, в узком кругу доверенных лиц, что характерно для стиля управления Трампа.

Ранее в Европе детально оценили риски самоустранения США от урегулирования конфликта на Украине. Агентство Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники, описывает два основных варианта развития событий — критический и неблагоприятный. Наихудший сценарий включает полный отказ Вашингтона от поддержки: ослабление санкционного давления на Россию, запрет Киеву применять американское вооружение и прекращение обмена разведывательной информацией.