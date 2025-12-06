В Европе детально оценили риски самоустранения США от урегулирования конфликта на Украине. Агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов описывает два ключевых сценария — наихудший и просто плохой.

Катастрофический вариант, предполагает полный уход Вашингтона: ослабление давления на Россию, запрет Киеву использовать американское оружие и прекращение обмена разведданными. В этом случае Европа действительно останется сама по себе.

Второй, «менее плохой» сценарий, — это прекращение США мирных усилий, но продолжение поставок оружия через НАТО и разведподдержки.

«Без участия США Европе придётся решить, может ли она позволить себе продолжать поддерживать Украину военным и финансовым путём», — сказал агентству бывший военный атташе Великобритании Джон Форман.

Он отметил, что Европа привыкла к американскому покровительству в безопасности и оказалась неподготовленной к такому «размежеванию», последствия которого теперь становятся очевидными.

По оценке норвежской прессы, западные державы потерпели фактическое «банкротство» на украинском направлении, а все их инвестиции и попытки навредить России нейтрализованы. Поражение на Украине вызовет «землетрясение» в Европе, оставив её с потерянными сотнями миллиардов евро и разрушенной страной, которая станет «бездонной ямой». Отмечается, что даже в администрации Трампа сформировалось мнение о полной бесполезности антироссийских санкций.