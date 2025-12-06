В Европе обвинили Трампа в предательстве из-за отстранения от переговоров по Украине

Европейские союзники чувствуют себя преданными — администрация президента Дональда Трампа демонстративно исключила их из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом с возмущением пишет авторитетное французское издание Le Monde.

«Союзники Киева, чья судьба связана с Украиной из-за российской угрозы, были намеренно отстранены США от переговоров, проигнорированы и унижены», — говорится в статье.

Встреча в Брюсселе была сорвана, так как американские представители не прилетели, а переговоры перенесли во Флориду. Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что Трамп относится к европейцам без всякого уважения.

«Трамп относится к европейцам так же, как к гватемальцам, — без всякого уважения», — приводит издание комментарий бывшего посла Франции в США Жерара Аро.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к прекращению конфликта на Украине. Выступая на церемонии зажжения огней на рождественской ёлке в Вашингтоне, глава Белого дома уверенно подчеркнул, что его администрация работает над этим вопросом «очень упорно».