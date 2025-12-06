Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 13:02

В Европе обвинили Трампа в предательстве из-за отстранения от переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Европейские союзники чувствуют себя преданными — администрация президента Дональда Трампа демонстративно исключила их из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом с возмущением пишет авторитетное французское издание Le Monde.

«Союзники Киева, чья судьба связана с Украиной из-за российской угрозы, были намеренно отстранены США от переговоров, проигнорированы и унижены», — говорится в статье.

Встреча в Брюсселе была сорвана, так как американские представители не прилетели, а переговоры перенесли во Флориду. Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что Трамп относится к европейцам без всякого уважения.

«Трамп относится к европейцам так же, как к гватемальцам, — без всякого уважения», — приводит издание комментарий бывшего посла Франции в США Жерара Аро.

Сделка Netflix и Warner Bros. оказалась под угрозой из-за администрации Трампа
Сделка Netflix и Warner Bros. оказалась под угрозой из-за администрации Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к прекращению конфликта на Украине. Выступая на церемонии зажжения огней на рождественской ёлке в Вашингтоне, глава Белого дома уверенно подчеркнул, что его администрация работает над этим вопросом «очень упорно».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar