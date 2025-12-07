Сын Трампа допустил выдвижение отца на третий срок

Путин в Индии
7 декабря, 12:52

Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп-младший не исключил, что его отец пойдёт на новый срок в должности президента США, однако при этом он назвал американского лидера «самый непредсказуемым» политиком в истории. Своими мыслями о президентской гонке Трамп-младший поделился во время Дохийского форума.

«Поживём — увидим. Мы не можем загадывать заранее. Я всегда считал, что он способен на всё. Забавно наблюдать, как у леваков взрываются головы, когда он говорит об этом, так что, может, он просто немного троллит их», — объяснил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимиру Путину импонирует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, присоединившийся к переговорному процессу по украинскому урегулированию.

