Сын Трампа допустил выдвижение отца на третий срок
Обложка © ТАСС / АР
Дональд Трамп-младший не исключил, что его отец пойдёт на новый срок в должности президента США, однако при этом он назвал американского лидера «самый непредсказуемым» политиком в истории. Своими мыслями о президентской гонке Трамп-младший поделился во время Дохийского форума.
«Поживём — увидим. Мы не можем загадывать заранее. Я всегда считал, что он способен на всё. Забавно наблюдать, как у леваков взрываются головы, когда он говорит об этом, так что, может, он просто немного троллит их», — объяснил он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимиру Путину импонирует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, присоединившийся к переговорному процессу по украинскому урегулированию.
