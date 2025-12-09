Трамп репостнул статью New York Post об «импотентных европейцах»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал у себя на странице в соцсети Truth Social статью, посвящённую неспособности стран Европы повлиять на ситуацию на Украине.
Речь идёт о публикации издания New York Post, которая носит название «Импотентные европейцы могут лишь дымиться от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки на Украине». Автор материала — британский историк и колумнист Доминик Грин — обращает внимание на желание правительств стран Европы продлить конфликт и сравнивает их с детьми, которые хотят избежать «последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы».
«Европейцы — пацифисты, которые хотят продолжать войну; воины, у которых нет мечей; стратеги, которые ничего не понимают; и союзники, которые заговорщически посмеиваются над своим американским покровителем, когда тот пытается закончить войну, которую их же тщеславие помогло начать», — говорится в статье.
Также Грин напомнил, что ЕС, несмотря на воинственную риторику, в действительности оказывал мало поддержки киевскому режиму, тогда как реальную помощь предоставили Соединённые Штаты. Кроме того, эксперт констатировал, что у России больше людей, способных участвовать в боевых действиях, в то время как Украина зависит от помощи других стран.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп нацелен на достижение масштабных мирных соглашений и получение международного признания своих дипломатических успехов. Для республиканца принципиально важным является сам факт заключения громких договорённостей, в то время как детальная проработка их содержания часто отходит на второй план.
