ЕС пора прислушаться к словам президента США Дональда Трампа, чтобы спасти Европу. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев обвинил администрацию Джо Байдена, которая, по его словам, доминирует в Брюсселе, в продвижении политики, ведущей к упадку Европы. Он упомянул массовую иммиграцию и мягкое отношение к преступности как примеры таких деградационных факторов. При этом глава РФПИ отметил сопротивление европейских бюрократов возможному влиянию администрации Дональда Трампа и призвал Европу прислушаться к американскому лидеру как к способу выхода из кризиса.

«Команда Байдена полностью управляет Брюсселем, толкая ЕС на неправильный путь, — массовую иммиграцию, мягкое отношение к преступности, экономический и цивилизационный упадок. Теперь бюрократы ЕС вдруг «не хотят вмешательства США» под руководством папочки Трампа. Пора послушать папочку и спасти Европу», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп нацелен на достижение масштабных мирных соглашений и получение международного признания своих дипломатических успехов. Для республиканца принципиально важным является сам факт заключения громких договорённостей, в то время как детальная проработка их содержания часто отходит на второй план.