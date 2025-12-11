В Раде выразили готовность работать над законом о выборах на Украине в военное время

Верховная рада будет искать законный способ провести на Украине выборы в условиях военного положения, но иностранные союзники Киева должны будут обеспечить безопасность этого процесса. Об этом заявил первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко.

«Могут быть предприняты разные шаги. Давайте исходить из ситуации, которая есть сейчас. Сейчас нет ни законодательных инициатив, ни черновиков, это говорит, что [законодательство] необходимо выработать, если мы хотим, чтобы оно появилось», — отметил он в эфире телеканала Рада.

Корниенко добавил, что для запуска такого процесса нужно углубиться в детали вместе с парламентом, правительством и гражданами. Саму «законодательную рамку» Рада может обеспечить, а вот за безопасность выборов обязаны отвечать партнёры Киева из Европы и США.

«Если речь идёт о каких-то срочных требованиях со стороны партнёров, они должны их обеспечить, в первую очередь компонентом безопасности», — заключил зампред украинского парламента.