11 декабря, 12:13

Военный эксперт предупредил о готовности Зеленского обмануть Россию по вопросу территорий

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Предложение Владимира Зеленского о взаимных уступках между Украиной и Россией может оказаться очередной попыткой обмана, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, киевский режим и его европейские покровители не отличаются порядочностью, а их реальные намерения противоречат заявлениям о мире.

В Госдуме заявили, что ни один мирный план по Украине не соответствует интересам России

Возможный сценарий обмана, как отметил собеседник «Ридуса», может включать призыв к России вернуть часть территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей в обмен на вывод войск из Донбасса. Однако эти заявления не соответствуют реальным действиям Украины.

«Судя по делам Киева, останавливать боевые действия украинская сторона пока не планирует», — подчеркнул эксперт.

Axios: Украина передала США ответ на мирный план Трампа

Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Украина в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Как стало известно изданию, украинские переговорщики не исключили возможности уступки территории, если РФ будет готова пойти на «взаимные» уступки.

Борис Эльфанд
