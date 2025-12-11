Предложение Владимира Зеленского о взаимных уступках между Украиной и Россией может оказаться очередной попыткой обмана, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, киевский режим и его европейские покровители не отличаются порядочностью, а их реальные намерения противоречат заявлениям о мире.

Возможный сценарий обмана, как отметил собеседник «Ридуса», может включать призыв к России вернуть часть территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей в обмен на вывод войск из Донбасса. Однако эти заявления не соответствуют реальным действиям Украины.

«Судя по делам Киева, останавливать боевые действия украинская сторона пока не планирует», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Украина в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Как стало известно изданию, украинские переговорщики не исключили возможности уступки территории, если РФ будет готова пойти на «взаимные» уступки.