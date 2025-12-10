Путин в Индии
10 декабря, 17:06

Стало известно об условиях Киева для отказа от Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Украинская сторона в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Соответствующую информацию, ссылаясь на собственные источники, распространила британская газета The Telegraph.

Журналисты напоминают о ключевом пункте раннего плана США по урегулированию, согласно которому Киев должен освободить восточные районы Донбасса, выведя оттуда войска. Как стало известно изданию, украинские переговорщики предупредили о неприемлемости такого шага, однако не исключили возможности уступки территории, если Россия будет готова пойти на «взаимные» уступки.

Песков отметил важность созвучия слов Трампа с позицией России по Украине
Песков отметил важность созвучия слов Трампа с позицией России по Украине

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность оказания давления на Украину с целью достижения территориальных уступок, которые необходимы для мирного урегулирования конфликта. В Германии также заявили о необходимости для Киева рассмотреть вариант территориальных уступок. В противном случае, Украине придется рассчитывать исключительно на европейскую помощь, что может привести к затягиванию конфликта.

