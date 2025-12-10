Совпадение позиции президента США Дональда Трампа по Украине с видением Москвы играет важную роль для перспектив мирного урегулирования конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И во много президент Трамп затронул как раз первопричины этого конфликта, что касается НАТО. И это очень важно с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, высказывания Трампа в интервью изданию Politico совпадают с российским пониманием причин конфликта, включая вопросы членства Украины в НАТО и территориальные потери страны. Такое совпадение, по мнению Пескова, может способствовать продвижению к мирному разрешению ситуации.

Ранее Трамп заявил, что понимание невозможности вступления Украины в НАТО существовало задолго до прихода к власти российского лидера Владимира Путина. Он подчеркнул, что ещё до Путина было ясно: Украина не станет членом альянса. При этом Трамп отметил, что число стран, которые потенциально могут присоединиться к НАТО, существенно сократилось.