Трамп заявил, что Европа лишь говорит, но не действует по Украине

Американский президент Дональд Трамп обвинил европейские страны в бездействии при попытках урегулировать конфликт на Украине. Свою позицию он изложил в интервью изданию Politico.

«Они говорят очень много… И они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но они не делают. А конфликт продолжается и продолжается», — сказал Дональд Трамп.

По его словам, европейские партнёры ограничиваются разговорами, в то время как реальные усилия по прекращению противостояния отсутствуют, что и позволяет конфликту затягиваться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа разрушается из-за роста военных расходов НАТО и финансирования поставок оружия для Украины. Он также отметил, что альянс теперь называет его «папочкой», поскольку именно он заставил страны-участницы увеличить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП, тогда как до него они «не платили».