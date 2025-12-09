Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:56

Трамп обвинил Обаму в воссоединении Крыма‍ с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что именно администрация экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы «заставила украинские власти отказаться от Крыма» после событий 2014 года. По его словам, Вашингтон того периода фактически смирился с переходом полуострова под российский суверенитет и не предпринял решительных шагов для его оспаривания.

«Я имею в виду, Крым огромный. Там лучшая погода, всё самое лучшее. А Обама заставил их отказаться от Крыма. Это было», — заявил Трамп.

«Он проигрывает на поле боя»: Трамп призвал Зеленского «взять себя в руки»
«Он проигрывает на поле боя»: Трамп призвал Зеленского «взять себя в руки»

Ранее американский лидер указал Киеву, что Украина терпит поражение в конфликте, утратив территории как до, так и во время нахождения у власти Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что за 10 месяцев его правления Соединёнными Штатами потери Незалежной стали ещё больше.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • План Трампа
  • Украина
  • Барак Обама
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar