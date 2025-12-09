Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что именно администрация экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы «заставила украинские власти отказаться от Крыма» после событий 2014 года. По его словам, Вашингтон того периода фактически смирился с переходом полуострова под российский суверенитет и не предпринял решительных шагов для его оспаривания.

«Я имею в виду, Крым огромный. Там лучшая погода, всё самое лучшее. А Обама заставил их отказаться от Крыма. Это было», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер указал Киеву, что Украина терпит поражение в конфликте, утратив территории как до, так и во время нахождения у власти Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что за 10 месяцев его правления Соединёнными Штатами потери Незалежной стали ещё больше.