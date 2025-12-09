«Это не победа»: Трамп показал карты и намекнул на проигрыш Украины

Украина терпит поражение в конфликте, утратив территории как до, так и во время нахождения у власти Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Они потеряли территории до того, как я пришёл к власти. Они потеряли целый кусок на побережье, большой кусок. Посмотрите на карты. Вы бы точно не назвали это победой», — заключил Трамп.

Он подчеркнул, что за 10 месяцев его правления Соединёнными Штатами потери Украины продолжились и стали ещё больше. Американский лидер призвал обратить внимание на огромные территориальные потери Киева.

Ранее сообщалось, что на встрече Владимира Зеленского с европейскими лидерами был выявлен критический момент для Украины, требующий усиления поддержки. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский заявили о необходимости достижения справедливого и устойчивого мира, который должен включать надёжные гарантии безопасности для Украины, а также использование замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита.