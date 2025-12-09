Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:43

«Это не победа»: Трамп показал карты и намекнул на проигрыш Украины

Трамп заявил, что Украина потеряла много территорий и намекнул на её проигрыш

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Украина терпит поражение в конфликте, утратив территории как до, так и во время нахождения у власти Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Они потеряли территории до того, как я пришёл к власти. Они потеряли целый кусок на побережье, большой кусок. Посмотрите на карты. Вы бы точно не назвали это победой», — заключил Трамп.

Он подчеркнул, что за 10 месяцев его правления Соединёнными Штатами потери Украины продолжились и стали ещё больше. Американский лидер призвал обратить внимание на огромные территориальные потери Киева.

Трамп: Пришло время провести президентские выборы на Украине
Трамп: Пришло время провести президентские выборы на Украине

Ранее сообщалось, что на встрече Владимира Зеленского с европейскими лидерами был выявлен критический момент для Украины, требующий усиления поддержки. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский заявили о необходимости достижения справедливого и устойчивого мира, который должен включать надёжные гарантии безопасности для Украины, а также использование замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar